В Березинском районе потерялся подросток

«Мальчик около 10 утра 8 ноября уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Парню на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, лоб вертикальный, брови дугообразные средние, глаза светлые, нос средний прямой, подбородок вертикальный, уши средние овальные, волосы светло-русые, волнистые. Был одет в теплую болоньевую куртку темно-зеленого цвета (на капюшоне — мех), темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета (на штанине — принт с изображением лица белого цвета), кроссовки черные с салатовой надписью “Air Мах”, шапку серую с черной полосой», — добавили в УВД Минского облисполкома.