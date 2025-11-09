9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе потерялся подросток, сообщили БЕЛТА в МЧС.
8 ноября в 13.40 спасателям сообщили о пропавшем возле деревни Карбовское мальчике 2010 года рождения. Спасатели сразу приступили к поискам, которые велись непрерывно, в том числе и ночью. К месту также были направлены силы республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».
Для поисковых работ задействованы 32 единицы техники и 133 человека, из них 17 единиц техники и 60 работников МЧС.
Потерявшийся подросток не обнаружен, поиски продолжаются.
«Мальчик около 10 утра 8 ноября уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Парню на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, лоб вертикальный, брови дугообразные средние, глаза светлые, нос средний прямой, подбородок вертикальный, уши средние овальные, волосы светло-русые, волнистые. Был одет в теплую болоньевую куртку темно-зеленого цвета (на капюшоне — мех), темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета (на штанине — принт с изображением лица белого цвета), кроссовки черные с салатовой надписью “Air Мах”, шапку серую с черной полосой», — добавили в УВД Минского облисполкома.
В ведомстве призвали при обнаружении подростка сообщить в милицию по номеру 102, или позвонить по телефонам: 665−10−06 (А1), 500−91−94 (МТС).-0-