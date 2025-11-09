В селе Богатом Самарской области к концу года обновят поликлинику

Поликлинику в селе Богатом Самарской области откроют в конце 2025 года после капитального ремонта, который проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Богатовского муниципального района.
Специалисты уже выполнили внутренние отделочные работы, обновили напольное покрытие и инженерные коммуникации. В декабре запланировано разместить в учреждении новую мебель, после чего около 11 тысяч жителей района смогут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.
Одно из главных нововведений в поликлинике — организация двух отдельных зон для взрослых и детей. Это позволит избежать пересечения потоков пациентов и минимизировать риск распространения инфекций. Особое внимание уделили пространству для юных посетителей. Там сделали места ожидания для здоровых детей и отдельный фильтр‑бокс для ребят с температурой и вирусными заболеваниями. Также оборудовали комнату матери и ребенка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.