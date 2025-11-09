Ученые поймали первый радиосигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Ранее израильско-американский астроном Ави Леб утверждал, что «пришелец» может быть искусственного происхождения. Он высказал предположение, что маршрут космического объекта может быть сгенерирован внеземным разумом, а также сообщил, что пролетающий через Солнечную систему 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», изменив цвет и яркость.