Ученые поймали первый радиосигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется к Земле, об этом сообщил портал The Astronomer’s Telegram.
«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — говорится в сообщении.
Радиосигнал был принят 24 октября с третьей попытки радиотелескопом MeerKAT, который находится в Южной Африке. Предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения завершились неудачей.
Как сообщили в Гарвардском университете, 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать радиосигнал от этого космического объекта на низких частотах.
Межзвездный объект был обнаружен 1 июля и получил название 3I/ATLAS. Ученые установили, что он является кометой из другой звездной системы.
Облако газа и пыли вокруг ядра кометы составляет около 24 километров в диаметре. Предположительный возраст 3I/ATLAS — более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца.
Ранее израильско-американский астроном Ави Леб утверждал, что «пришелец» может быть искусственного происхождения. Он высказал предположение, что маршрут космического объекта может быть сгенерирован внеземным разумом, а также сообщил, что пролетающий через Солнечную систему 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», изменив цвет и яркость.