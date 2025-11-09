В школы Глазовского района Удмуртии закупили новое учебное оборудование

Новое учебное оборудование для кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» получили школы Глазовского района Удмуртской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципального образования.
В общей сложности оснастили восемь учреждений: Кожильскую, Адамскую, Ключевскую, Октябрьскую, Парзинскую, Дондыкарскую, Куреговскую и Понинскую школы. Для занятий приобрели макеты автоматов и гранат, а еще учебные патроны и технику для слесарного дела. Кроме того, закупили оборудование для уроков технологии для девочек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.