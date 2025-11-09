Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Художник-концептуалист, автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщение об этом появилось с Telegram-канале газеты об искусстве The Art Newspaper Russia.

Источник: © РИА Новости

«Эрик Булатов скончался в возрасте 92 лет», — говорится в публикации.

Булатов — выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф, напомнили в газете. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст.

Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг. Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года — в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Своей картиной «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.