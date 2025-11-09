Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг. Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года — в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Своей картиной «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.