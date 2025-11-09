Ричмонд
В подмосковном Ликино-Дулеве обновят корпус спортшколы «Феникс»

Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Корпус № 1 спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа отремонтируют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Сейчас на объекте задействованы 65 специалистов и 4 единицы техники. Мастера уже наполовину выполнили демонтажные работы и приступили к отделке. По проекту в здании заменят кровлю, все инженерные сети и сантехнику, окна и двери. В планах также обновить фасад, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести благоустройство прилегающей территории. Затем спортивный корпус оснастят современным инвентарем и мебелью. Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.