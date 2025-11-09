В подмосковном Ликино-Дулеве обновят корпус спортшколы «Феникс»

Сейчас на объекте задействованы 65 специалистов и 4 единицы техники. Мастера уже наполовину выполнили демонтажные работы и приступили к отделке. По проекту в здании заменят кровлю, все инженерные сети и сантехнику, окна и двери. В планах также обновить фасад, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести благоустройство прилегающей территории. Затем спортивный корпус оснастят современным инвентарем и мебелью. Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.