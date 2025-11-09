Власти Минска думают над организацией крематория и колумбария для животных

На встрече руководства Мингорисполкома с коллективом Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания, а это предприятие занимается услугами по погребению и содержанием кладбищ, был затронут вопрос о создании государственного крематория для животных, сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна, для столицы актуальна перспектива организации крематория для домашних питомцев и изготовления соответствующих колумбарных ячеек.
В Минске официального кладбища для домашних животных нет, а вот стихийных хватает. Хотя по закону нельзя захоранивать умерших домашних животных в лесу, на дачном участке, в огороде, выбрасывать их в мусорные контейнеры, водоемы, отвозить на свалку. Единственный вариант — кремация.
