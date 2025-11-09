Ричмонд
Власти Минска думают над организацией крематория и колумбария для животных

Мингорисполком рассказал о том, что в перспективе в Минске появится государственный крематорий и колумбарные ниши для животных.

Источник: Комсомольская правда

На встрече руководства Мингорисполкома с коллективом Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания, а это предприятие занимается услугами по погребению и содержанием кладбищ, был затронут вопрос о создании государственного крематория для животных, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна, для столицы актуальна перспектива организации крематория для домашних питомцев и изготовления соответствующих колумбарных ячеек.

В Минске официального кладбища для домашних животных нет, а вот стихийных хватает. Хотя по закону нельзя захоранивать умерших домашних животных в лесу, на дачном участке, в огороде, выбрасывать их в мусорные контейнеры, водоемы, отвозить на свалку. Единственный вариант — кремация.

Кстати, вот что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.

А еще белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания: «Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей».

Мы писали, что в Дятлово покусанная лабрадором женщина отсудила у хозяйки собаки 8000 рублей.