Власти Минска думают над организацией крематория и колумбария для животных

В Минске официального кладбища для домашних животных нет, а вот стихийных хватает. Хотя по закону нельзя захоранивать умерших домашних животных в лесу, на дачном участке, в огороде, выбрасывать их в мусорные контейнеры, водоемы, отвозить на свалку. Единственный вариант — кремация.