В Иркутске убрали незаконные свалки после вмешательства прокуратуры

В Иркутске убрали незаконные свалки. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, ведомство провело проверку по нескольким адресам.
— В Октябрьском округе Иркутска в районе домов № 7 бульвара Постышева и № 63, 65 улицы Дальневосточной размещены отходы, собранные с придомовых территорий, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Прокурор сообщил комитету городского обустройства администрации города, что территория теперь полностью очищена и приведена в порядок.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске мужчина отравился угарным газом на пожаре. 59-летнего пострадавшего увезли в городскую больницу. К моменту прибытия спасателей, автомобиль и другие вещи в гараже уже горели.