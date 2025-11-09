Ричмонд
В Иркутске убрали незаконные свалки после вмешательства прокуратуры

По нескольким адресам были разбросаны отходы с придомовых территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске убрали незаконные свалки. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, ведомство провело проверку по нескольким адресам.

— В Октябрьском округе Иркутска в районе домов № 7 бульвара Постышева и № 63, 65 улицы Дальневосточной размещены отходы, собранные с придомовых территорий, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Прокурор сообщил комитету городского обустройства администрации города, что территория теперь полностью очищена и приведена в порядок.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске мужчина отравился угарным газом на пожаре. 59-летнего пострадавшего увезли в городскую больницу. К моменту прибытия спасателей, автомобиль и другие вещи в гараже уже горели.