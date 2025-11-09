В Молдове еще и скумбрия превращается в деликатес: Цены выросли вдвое — 330 леев за килограмм

В Молдове резко подорожала скумбрия — с 140 до 300−330 леев за килограмм.
Всего за неделю цена выросла почти в два раза, особенно заметно это в Кишинёве, где стоимость местами достигает 330 леев.
Если пресервы, нарезанная копченая скумбрия в упаковке были по 86 леев, то сейчас 124 лея за банку.
Жители активно обсуждают подорожание в соцсетях, отмечая, что скумбрия из привычного продукта превращается в роскошь.
«Хорошие времена» уже наступили?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).
Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).
Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).