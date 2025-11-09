Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове еще и скумбрия превращается в деликатес: Цены выросли вдвое — 330 леев за килограмм

Скумбрия из привычного продукта превращается в роскошь.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове резко подорожала скумбрия — с 140 до 300−330 леев за килограмм.

Всего за неделю цена выросла почти в два раза, особенно заметно это в Кишинёве, где стоимость местами достигает 330 леев.

Если пресервы, нарезанная копченая скумбрия в упаковке были по 86 леев, то сейчас 124 лея за банку.

Жители активно обсуждают подорожание в соцсетях, отмечая, что скумбрия из привычного продукта превращается в роскошь.

«Хорошие времена» уже наступили?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.

Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).

Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.

Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).

Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.

Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше