В Москве на участках Третьего транспортного кольца обновили асфальт

Асфальтовое покрытие заменили на участках Третьего транспортного кольца в Москве в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели мероприятия по обновлению дорожного покрытия. Отремонтировали около 600 тысяч квадратных метров асфальта на участках Третьего транспортного кольца — второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали столицы», — отметил он.
Работы провели на развязке около Остаповского проезда, Автозаводской улице, отрезке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, а также в Гагаринском тоннеле. Специалисты отфрезеровали старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а затем уложили новый асфальт. В завершение на проезжей части нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.