В Москве на участках Третьего транспортного кольца обновили асфальт

Работы провели на развязке около Остаповского проезда, Автозаводской улице, отрезке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, а также в Гагаринском тоннеле. Специалисты отфрезеровали старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а затем уложили новый асфальт. В завершение на проезжей части нанесли разметку.