Двое молодых парней сняли фейковое видео о «заразной игле» на скамейке в Ташкенте: авторам грозит крупный штраф

«Друг предложил снять видео о СПИДе. Я не думал, что это выйдет на такую широкую публику. Просто увидел идею в Instagram и решил повторить видео: шприц, оставленный на скамейке, и всё такое. После этого мы и сняли видео. У нас не было никаких оснований для этого видео. Сделал ради просмотров и лайков, ради контента. Не советую другим блогерам распространять такую ложную информацию — это может привести к плохим последствиям. Я сожалею о содеянном, прошу прощения у народа», — отметил он.