Двое молодых парней сняли фейковое видео о «заразной игле» на скамейке в Ташкенте: авторам грозит крупный штраф

Vaib.uz (Узбекистан. 9 ноября). В социальных сетях на днях разлетелось видео с пугающим содержанием: в одном из парков Ташкента якобы была обнаружена игла, которую, по словам авторов ролика, специально оставили ВИЧ-инфицированные люди с целью заразить других. Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс, бурные обсуждения и волну тревоги среди горожан.

Источник: Vaib.Uz

Однако, как выяснилось, все это оказалось банальным фейком ради хайпа в соцсетях. Главное управление внутренних дел Ташкента провело расследование и быстро установило личности авторов видео. Ими оказались двое молодых парней, которые сознательно подстроили всю ситуацию и сняли постановочный ролик ради лайков и просмотров.

Один из участников признался, что всё это была постановка.

«Друг предложил снять видео о СПИДе. Я не думал, что это выйдет на такую широкую публику. Просто увидел идею в Instagram и решил повторить видео: шприц, оставленный на скамейке, и всё такое. После этого мы и сняли видео. У нас не было никаких оснований для этого видео. Сделал ради просмотров и лайков, ради контента. Не советую другим блогерам распространять такую ложную информацию — это может привести к плохим последствиям. Я сожалею о содеянном, прошу прощения у народа», — отметил он.

В МВД подчеркнули: в Узбекистане ни разу не было зарегистрировано случаев заражения ВИЧ/СПИД или других инфекций через случайный укол иглой на скамейке или в других общественных местах.

При этом специалисты отмечают, что сам вирус ВИЧ крайне неустойчив во внешней среде: под воздействием ультрафиолета и на открытом воздухе он полностью теряет способность заражать в течение 2−3, максимум 5 часов.

Кроме того, даже если подобный укол и произойдет, если человек обратится в центр профилактики и лечения СПИДа в течение 72 часов, заражения можно избежать практически на 100%.

По данному факту в отношении молодых людей были составлены протоколы по статье 202−2 Кодекса об административной ответственности (распространение ложной информации). Материалы переданы в суд.

Теперь авторам фейкового ролика грозит штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 20 млн до 41,2 млн сумов).