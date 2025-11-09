Двое молодых парней сняли фейковое видео о «заразной игле» на скамейке в Ташкенте: авторам грозит крупный штраф

Однако, как выяснилось, все это оказалось банальным фейком ради хайпа в соцсетях. Главное управление внутренних дел Ташкента провело расследование и быстро установило личности авторов видео. Ими оказались двое молодых парней, которые сознательно подстроили всю ситуацию и сняли постановочный ролик ради лайков и просмотров.
Один из участников признался, что всё это была постановка.
«Друг предложил снять видео о СПИДе. Я не думал, что это выйдет на такую широкую публику. Просто увидел идею в Instagram и решил повторить видео: шприц, оставленный на скамейке, и всё такое. После этого мы и сняли видео. У нас не было никаких оснований для этого видео. Сделал ради просмотров и лайков, ради контента. Не советую другим блогерам распространять такую ложную информацию — это может привести к плохим последствиям. Я сожалею о содеянном, прошу прощения у народа», — отметил он.
В МВД подчеркнули: в Узбекистане ни разу не было зарегистрировано случаев заражения ВИЧ/СПИД или других инфекций через случайный укол иглой на скамейке или в других общественных местах.
При этом специалисты отмечают, что сам вирус ВИЧ крайне неустойчив во внешней среде: под воздействием ультрафиолета и на открытом воздухе он полностью теряет способность заражать в течение 2−3, максимум 5 часов.
Кроме того, даже если подобный укол и произойдет, если человек обратится в центр профилактики и лечения СПИДа в течение 72 часов, заражения можно избежать практически на 100%.
По данному факту в отношении молодых людей были составлены протоколы по статье 202−2 Кодекса об административной ответственности (распространение ложной информации). Материалы переданы в суд.
Теперь авторам фейкового ролика грозит штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 20 млн до 41,2 млн сумов).