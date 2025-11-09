Песков рассказал о создании «Буревестника» и «Посейдона»

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. В создании таких прорывных технологий как «Буревестник» и «Посейдон» были задействованы большие коллективы одаренных людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это (“Посейдон” и “Буревестник” — ред.) действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира… И, конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие технологии прорывные», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
