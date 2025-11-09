Паром из Турции после отказа в заходе в Сочи отправился назад

Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в Россию. Судно Seabridge так и не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и возвращается обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море. Гендиректор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян уже пообещал, что всем пассажирам, чьи билеты сгорели, компенсируют перелеты. Ранее в администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».