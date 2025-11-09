Песков прокомментировал испытания «Буревестника» и «Посейдона»

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания «Буревестника» и «Посейдона» ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.
«Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — добавил он.
