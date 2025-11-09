Ричмонд
Песков прокомментировал испытания «Буревестника» и «Посейдона»

Песков: испытания «Буревестника» и «Посейдона» не были ядерными испытаниями.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания «Буревестника» и «Посейдона» ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.

«Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — добавил он.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше