Один БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 9 ноября

В ночь на воскресенье над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.

Всего в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября над страной было уничтожено 44 украинских БПЛА. Из них 43 сбили над Брянской областью.

