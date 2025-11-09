Один БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 9 ноября

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.
Всего в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября над страной было уничтожено 44 украинских БПЛА. Из них 43 сбили над Брянской областью.
