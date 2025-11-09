В Башкирии изменится система закупки лекарств для пациентов на диализе

В республике на гемодиализе находятся более 1,4 тысячи человек. С 1 сентября 2025 года уже увеличены объемы поставок препаратов эпоэтин альфа и комплекса бета-железа через дополнительные соглашения к действующим госконтрактам. В октябре организовано увеличение поставок парикальцитола, севеламера, железа карбоксимальтозата и этелкальцетида.