В Башкирии изменится система закупки лекарств для пациентов на диализе

В Башкирии разрабатывается новый механизм закупки лекарств для пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии. По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, планируется передать полномочия по закупке препаратов непосредственно диализным центрам, что ускорит обеспечение пациентов необходимыми медикаментами.
В республике на гемодиализе находятся более 1,4 тысячи человек. С 1 сентября 2025 года уже увеличены объемы поставок препаратов эпоэтин альфа и комплекса бета-железа через дополнительные соглашения к действующим госконтрактам. В октябре организовано увеличение поставок парикальцитола, севеламера, железа карбоксимальтозата и этелкальцетида.
Мониторинг потребности пациентов ведется постоянно. В ноябре-декабре 2025 года планируется плановая госпитализация около 100 пациентов для коррекции терапии и дополнительного обследования.
