В подмосковной деревне Козловке открыли отремонтированный медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли после ремонта в деревне Козловке Московской области, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Работы там провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Крайне важно уделять внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий. В деревне Козловке в Зарайске после ремонта начал работу ФАП. Здесь обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В модернизированном учреждении взрослые и дети могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Врач также будет контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями, а еще в ФАПе предусмотрена выдача лекарств для льготных категорий населения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.