В Татарстане отремонтируют мост на трассе Лениногорск — Черемшан

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на мосту, расположенном на дороге Лениногорск — Черемшан в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Длина путепровода составляет 24,16 метра. Во время ремонта проезд осуществляется по временной объездной дороге.
На объекте возвели новые опоры, установили пролетные строения, сделали сопряжения с насыпью, деформационные швы и уложили дорожное полотно. В дальнейшем мостовикам предстоит смонтировать водосбросные лотки, ливневые очистные сооружения, укрепить конусы насыпи переправы и дорожную одежду. Все работы должны быть завершены в конце декабря 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.