Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отремонтируют мост на трассе Лениногорск — Черемшан

Длина путепровода — более 24 метров.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на мосту, расположенном на дороге Лениногорск — Черемшан в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Длина путепровода составляет 24,16 метра. Во время ремонта проезд осуществляется по временной объездной дороге.

На объекте возвели новые опоры, установили пролетные строения, сделали сопряжения с насыпью, деформационные швы и уложили дорожное полотно. В дальнейшем мостовикам предстоит смонтировать водосбросные лотки, ливневые очистные сооружения, укрепить конусы насыпи переправы и дорожную одежду. Все работы должны быть завершены в конце декабря 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.