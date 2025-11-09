Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации за поддержку юных спортсменов с инвалидностью.
В четверг президент во время рабочей поездки в Самарскую область ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту, где Путину рассказали, что мотивировать и поддерживать ребят с ограничениями по здоровью помогают ветераны СВО с инвалидностью.
«Спасибо большое не только за службу, но и вот за это дело — крайне важно ребят поддержать. Второе дыхание, и спасибо, что вы хотите импульс передать ребятам», — сказал Путин.
«Спаслись сами и спасем кого-нибудь», — сказал в ответ один из ветеранов.
Кадры беседы были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».