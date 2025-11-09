Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью

Путин поблагодарил участников СВО за поддержку юных спортсменов с инвалидностью.

Источник: РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации за поддержку юных спортсменов с инвалидностью.

В четверг президент во время рабочей поездки в Самарскую область ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту, где Путину рассказали, что мотивировать и поддерживать ребят с ограничениями по здоровью помогают ветераны СВО с инвалидностью.

«Спасибо большое не только за службу, но и вот за это дело — крайне важно ребят поддержать. Второе дыхание, и спасибо, что вы хотите импульс передать ребятам», — сказал Путин.

«Спаслись сами и спасем кого-нибудь», — сказал в ответ один из ветеранов.

Кадры беседы были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».