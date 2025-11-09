Уже 362 человека ищут мальчика-подростка, потерявшегося под Березино

Уже 362 человека ищут мальчика-подростка, потерявшегося в Березинском районе Минской области днем 8 ноября, сообщает МЧС Беларуси. Таким образом, большой поисковый отряд за полдня 9 ноября увеличился почти втрое.
По словам замначальника Минского областного управления МЧС Валерия Войтеховича, около 150 человек прибудут для поиска дополнительно в ближайшее время.
Поиски ведутся на земле и с воздуха. Для этого задействованы семь квадрокоптеров, которые позволяют обследовать труднодоступные участки леса с воздуха, ускоряя работу наземных групп. Обследуют и ближайшие водоемы.
В поисках, которые не прекращались и ночью с 8 на 9 ноября, участвуют работники МЧС, РОВД, лесхоза, местные жители, волонтеры.
Напомним, 14-летний подросток Максим Зенькович на синем велосипеде пропал в Березинском районе возле деревни Карбовское.
