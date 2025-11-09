Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже 362 человека ищут мальчика-подростка, потерявшегося под Березино

Подростка, пропавшего под Березино, ищут более 360 спасателей, лесников и волонтеров.

Источник: Комсомольская правда

Уже 362 человека ищут мальчика-подростка, потерявшегося в Березинском районе Минской области днем 8 ноября, сообщает МЧС Беларуси. Таким образом, большой поисковый отряд за полдня 9 ноября увеличился почти втрое.

По словам замначальника Минского областного управления МЧС Валерия Войтеховича, около 150 человек прибудут для поиска дополнительно в ближайшее время.

Поиски ведутся на земле и с воздуха. Для этого задействованы семь квадрокоптеров, которые позволяют обследовать труднодоступные участки леса с воздуха, ускоряя работу наземных групп. Обследуют и ближайшие водоемы.

В поисках, которые не прекращались и ночью с 8 на 9 ноября, участвуют работники МЧС, РОВД, лесхоза, местные жители, волонтеры.

Напомним, 14-летний подросток Максим Зенькович на синем велосипеде пропал в Березинском районе возле деревни Карбовское.

Мы писали, что Минздрав Беларуси сказал о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам.