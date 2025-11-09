Норильск вошел в число призеров конкурса «Здоровые города России»

Город Норильск в Красноярском крае стал призером в двух номинациях Всероссийского конкурса «Здоровые города России», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Организатор конкурса — ассоциация «Здоровые города, районы и поселки», в состав которой входят 17 городов и районов Красноярского края. Он направлен на выявление и распространение эффективного опыта работы местных органов власти по укреплению общественного здоровья. В 2025 году на конкурс подали более 250 заявок от муниципальных образований регионов страны.
По результатам состязаний администрация города Норильска заняла третье место в номинациях «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения» и «Лучшая муниципальная программа/проект по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи». Муниципалитет представил проекты «Дартс объединяет! Дартс — игра друзей» и «Городской родительский клуб “Семейный многогранник”».
Помимо Норильска призовые места в конкурсе получили еще три муниципалитета Красноярского края. Администрация ЗАТО город Зеленогорск заняла первое место в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления общественного здоровья», администрация города Лесосибирска — третье место в той же номинации, а администрация Енисейска разделила с Норильском третье место в номинации «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.