Старшеклассники из Мордовии стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Церемония награждения победителей и призеров шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников, организованного по нацпроекту «Молодежь и дети», прошла 4 ноября в Международном детском центре «Артек». Школьники из Мордовии вошли в число лауреатов соревнований, сообщили в администрации главы и правительства республики.
«Ребята, я рад за вас и горд награждать вас на финале флагманского проекта Движения первых — конкурса “Большая перемена”. Это огромная честь разделять с вами ваши эмоции и впечатления от участия в самом масштабном конкурсе для детей и подростков в России», — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения первых Артур Орлов.
Конкурс «Большая перемена» помогает детям раскрыть способности, которые пригодятся в жизни. Он предусматривает 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В этом году в число призеров среди старшеклассников вошли 10 ребят из Мордовии. Их общая сумма выигрыша составила 1,6 млн рублей. Например, Вероника Кривошеева из городского округа Саранск и Кирилл Груздев из Краснослободского района стали лауреатами I степени и выиграли по 200 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.