Старшеклассники из Мордовии стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Конкурс «Большая перемена» помогает детям раскрыть способности, которые пригодятся в жизни. Он предусматривает 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В этом году в число призеров среди старшеклассников вошли 10 ребят из Мордовии. Их общая сумма выигрыша составила 1,6 млн рублей. Например, Вероника Кривошеева из городского округа Саранск и Кирилл Груздев из Краснослободского района стали лауреатами I степени и выиграли по 200 тыс. рублей.