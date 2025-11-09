Ричмонд
Более 60 остановок появилось в Москве рядом с важными социальными объектами

С начала 2025 года при участии службы управления наземным транспортом в столице появилось 85 остановок общественного транспорта, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать городской наземный транспорт еще доступнее и комфортнее. С начала этого года в Москве появилось 85 новых остановочных пунктов, 64 из них — рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при открытии новых популярных мест у пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, сообщается, что 64 остановки сделали рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами. Новые остановки появились также возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Самыми востребованными из остановочных пунктов стали «Метро “Лианозово”, “МЦД Лианозово”, “Метро “Речной вокзал”, “Метро “Новые Черемушки” и “Метро “Бибирево”. Остановки организовали во всех округах города, но больше всего — на севере столицы.

