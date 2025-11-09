Ричмонд
Осенняя акция по высадке деревьев проходит в лесах Ростовской области

В Ростовской области высадили десять тысяч молодых сосен.

Источник: Комсомольская правда

Масштабная экологическая акция «Сохраним лес» прошла 1 ноября на территории Михайловского участкового лесничества в Каменском районе. Об этом сообщили в донском минприроды.

Мероприятие было организовано министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и Каменским ГАУ РО «Лес» совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт».

В ходе акции активисты высадили десять тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади два гектара.

— Каждый сеянец — это вклад в экологическое благополучие нашего края и будущее следующих поколений, — сказано в сообщении.

