В лесах Иркутской области обустроят более 600 километров минерализованных полос в 2026 году. В этом году насчитывается 670 населенных пунктов, 57 территорий, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, а также 627 садоводческих и огороднических участков, которые уязвимы перед угрозой распространения ландшафтных пожаров.
— В период прохождения пожароопасного сезона защита населенных пунктов от огня является приоритетной задачей. Для защиты домов от огня важно эффективное межведомственное взаимодействие, — подчеркнул первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.
Так, прокладывают минерализованные полосы, которые служат барьером для пожаров. Специалисты авиационной и наземной охраны лесов обеспечили безопасность 28 населенных пунктов, опахав их на 61,2 километра. Также обновлено 146,9 км противопожарных полос. Важно, что минполосы на границе лесных массивов и населенных пунктов и садоводств — это лишь один из способов предотвращения огня, угрожающего жилым зонам.