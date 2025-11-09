В лесах Иркутской области обустроят более 600 километров минерализованных полос

Так, прокладывают минерализованные полосы, которые служат барьером для пожаров. Специалисты авиационной и наземной охраны лесов обеспечили безопасность 28 населенных пунктов, опахав их на 61,2 километра. Также обновлено 146,9 км противопожарных полос. Важно, что минполосы на границе лесных массивов и населенных пунктов и садоводств — это лишь один из способов предотвращения огня, угрожающего жилым зонам.