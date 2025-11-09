Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе

В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН Игорь Баринов напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным «Абдулла», который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс, был тяжело ранен, потерял обе ноги.