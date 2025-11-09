Ричмонд
Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе

Путину показали обращение потерявшего обе ноги ветерана боевых действий в ДНР.

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в среду после окончания Совета по межнациональным отношениям, показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего российской армии Рафи Джабара, который потерял обе ноги.

Кадры были показаны в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Путин посмотрел обращение добровольца с поднесенного ему мобильного телефона.

«Разрешите доложиться — начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — сказал военнослужащий в своем обращении к президенту.

В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН Игорь Баринов напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным «Абдулла», который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс, был тяжело ранен, потерял обе ноги.

Баринов напомнил, что тогда просил президента сделать Джабару новые ноги, и сообщил, что на минувшей неделе военнослужащий сделал первые шаги на своих новых ногах. Глава агентства пообещал потом показать президенту видеоподтверждение.