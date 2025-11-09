Жители Саратовской области стали участниками проекта «Флагманы образования»

Более 1,2 тыс. заявок на участие в проекте «Флагманы образования», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», поступило от жителей Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Участие в проекте открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников из сфер образования, культуры, спорта и молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв муниципального, регионального и федерального уровня, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив.
Жители Саратовской области отправили заявки на участие во всех четырех конкурсных треках. Больше всего заявок поступило на треки «Наставничество» и «Медиа».
Дальнейшие конкурсные испытания участники проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия, которые пройдут в Москве, Московской и Нижегородской областях и Ставропольском крае.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.