Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске цены на кремацию умерших животных отличаются в разы: общая обойдется от 2,4 рубля за килограмм веса, индивидуальная — от 70 рублей

В Минске цена кремации животных достигает 70 рублей за килограмм веса.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость процедуры кремации умерших животных в Минске озвучило агентство «Минск-Новости». Цена зависит от того, будет кремация индивидуальной (она дороже) или общей (она дешевле).

В среднем за общую кремацию у частника за 1 килограмм животного надо заплатить 30−40 рублей. Индивидуальная кремация обойдется вдвое дороже — до 70 рублей за 1 килограмм веса.

В «Фауне города» тариф на сжигание — 2,4 рубля за 1 килограмм веса при общей кремации. Минимальная сумма за индивидуальную кремацию животного 169 рублей.

На уровень цен в сторону их уменьшения может повлиять строительство в Минске государственного крематория для животных, о котором подробнее здесь.

Кстати, вот что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.

А еще белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания: «Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей».

Мы писали, что в Дятлово покусанная лабрадором женщина отсудила у хозяйки собаки 8000 рублей.