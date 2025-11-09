В Минске цены на кремацию умерших животных отличаются в разы: общая обойдется от 2,4 рубля за килограмм веса, индивидуальная — от 70 рублей

Стоимость процедуры кремации умерших животных в Минске озвучило агентство «Минск-Новости». Цена зависит от того, будет кремация индивидуальной (она дороже) или общей (она дешевле).
В среднем за общую кремацию у частника за 1 килограмм животного надо заплатить 30−40 рублей. Индивидуальная кремация обойдется вдвое дороже — до 70 рублей за 1 килограмм веса.
В «Фауне города» тариф на сжигание — 2,4 рубля за 1 килограмм веса при общей кремации. Минимальная сумма за индивидуальную кремацию животного 169 рублей.
На уровень цен в сторону их уменьшения может повлиять строительство в Минске государственного крематория для животных, о котором подробнее здесь.
Кстати, вот что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.
А еще белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания: «Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей».
Мы писали, что в Дятлово покусанная лабрадором женщина отсудила у хозяйки собаки 8000 рублей.