Жителей Башкирии предупредили о гололедице и ветре до 18 метров в секунду

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Об этом предупредило местное МЧС.
В целом по республике прогнозируется облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, этой ночью — вместе со снегом. Температура воздуха в темное время суток упадет до +1, −4 градуса. 10 ноября солнце прогреет воздух максимум до 5 градусов.
— Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500−1000м, — передали в экстренном ведомстве.
