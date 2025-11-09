Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили о гололедице и ветре до 18 метров в секунду

МЧС: в Башкирии усилится ветер, на дорогах возникнет гололедица.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Об этом предупредило местное МЧС.

В целом по республике прогнозируется облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, этой ночью — вместе со снегом. Температура воздуха в темное время суток упадет до +1, −4 градуса. 10 ноября солнце прогреет воздух максимум до 5 градусов.

— Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500−1000м, — передали в экстренном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.