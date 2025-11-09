В Тюмени пройдет региональный этап конференции «Код индустрии»

Региональный этап конференции по применению новых промышленных технологий «Код индустрии» в Тюмени состоится 11−12 ноября. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Конференция пройдет в Тюменском технопарке. Одним из тематических треков станет экспертная HR-сессия «Подготовка кадров». На ней обсудят глобальные тренды рынка труда, участие вузов в подготовке кадров, тренды в обучении специалистов, использование искусственного интеллекта в работе и многое другое. В качестве спикеров на сессии выступят проректор по науке и инновациям Тюменского индустриального университета Алексей Пимнев, руководитель Корпоративного образовательного центра Иркутской нефтяной компании Марина Мелякина и HR-специалист агентства недвижимости «Этажи» Мария Морева.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Также там доступна программа конференции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост.
производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам.
промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.