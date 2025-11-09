В Тюмени пройдет региональный этап конференции «Код индустрии»

Конференция пройдет в Тюменском технопарке. Одним из тематических треков станет экспертная HR-сессия «Подготовка кадров». На ней обсудят глобальные тренды рынка труда, участие вузов в подготовке кадров, тренды в обучении специалистов, использование искусственного интеллекта в работе и многое другое. В качестве спикеров на сессии выступят проректор по науке и инновациям Тюменского индустриального университета Алексей Пимнев, руководитель Корпоративного образовательного центра Иркутской нефтяной компании Марина Мелякина и HR-специалист агентства недвижимости «Этажи» Мария Морева.