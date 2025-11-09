Семья из Красноярского края получила медаль ордена «Родительская слава»

Многодетные родители Светлана и Иван Лебедевы из Минусинска были награждены медалью ордена «Родительская слава». Мера поддержки доступна в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
Медаль ордена «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ею награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие ранее четырех и более детей.
В семье Лебедевых растут сын и три дочери. Двое старших детей уже студенты, а младшие учатся в школе. Отношения в семье строятся на доверии и взаимоуважении. Родители стараются дать детям разностороннее образование и воспитание, заботятся об их физическом и нравственном развитии, прививают им трудолюбие, взаимовыручку, любовь к своей стране.
«Крепкая, любящая семья — основа нашего общества. В Красноярском крае ведется большая работа в рамках нацпроекта “Семья” по созданию условий для рождения и воспитания детей, продвижения семейных ценностей, повышения престижа ответственного родительства. Эта медаль — яркое подтверждение того, что труд родителей, их самоотверженность и любовь, их стремление дать детям самое лучшее видны и ценятся на самом высоком уровне», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.