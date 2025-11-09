Семья из Красноярского края получила медаль ордена «Родительская слава»

В семье Лебедевых растут сын и три дочери. Двое старших детей уже студенты, а младшие учатся в школе. Отношения в семье строятся на доверии и взаимоуважении. Родители стараются дать детям разностороннее образование и воспитание, заботятся об их физическом и нравственном развитии, прививают им трудолюбие, взаимовыручку, любовь к своей стране.