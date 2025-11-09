Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья

В Беларуси упразднен механизм долевого строительства жилья с господдержкой. Об этом на «Радио-Минск» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, сообщает агентство «Минск-Новости».
Жилые дома для граждан, состоящих в очереди нуждающихся, будут строиться в рамках госзаказа.
«Как таковых дольщиков уже не будет. УКС будет открывать на себя кредитную линию в банке, возводить дом и затем реализовывать жилье гражданам», — подчеркнула специалист.
По словам Ирины Гонтаревой, люди смогут приобретать уже готовую квартиру. А кредиты, которые берет УКС, долями переоформят на граждан.
