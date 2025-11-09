Baza: в ДТП с Lamborghini в Москве погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

Смертельное ДТП произошло в ночь на 9 ноября на севере Москвы. Криптобизнесмен Алексей Долгих за рулем Lamborghini Urus превысил скорость, не справился с управлением и влетел в отбойник. Машина перевернулась и загорелась. В результате ДТП погибли двое человек, в том числе сам Долгих, еще двое пассажиров госпитализированы. Чуть больше чем за год бизнесмен накопил более 500 штрафов, чаще всего его штрафовали за превышение скорости. Подробности — в материале «Газеты.Ru».