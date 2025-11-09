Baza: в ДТП с Lamborghini в Москве погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

Смертельное ДТП произошло в ночь на 9 ноября на севере Москвы. Криптобизнесмен Алексей Долгих за рулем Lamborghini Urus превысил скорость, не справился с управлением и влетел в отбойник. Машина перевернулась и загорелась. В результате ДТП погибли двое человек, в том числе сам Долгих, еще двое пассажиров госпитализированы. Чуть больше чем за год бизнесмен накопил более 500 штрафов, чаще всего его штрафовали за превышение скорости. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии с участием Lamborghini Urus на севере Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«По предварительным данным, ночью на Международном шоссе водитель автомобиля “Ламборгини” совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось», — говорится в заявлении ведомства.
По данным SHOT, ДТП произошло около 1:30 ночи в районе Молжаниново — на съезде с Международного на Ленинградское шоссе.
Как сообщила Baza, в салоне находились четыре человека. За рулем автомобиля был криптобизнесмен Алексей Долгих, которому и принадлежал Lamborghini Urus. Предприниматель и его пассажир Иван Соловьев погибли. Еще двое мужчин — 21-летний Никита Тезиков и 22-летний Кирилл Мочалов — госпитализированы.
Не справился с управлением.
По данным РЕН ТВ, причиной смертельной аварии стало то, что Долгих не справился с управлением.
«Начали разгоняться, потом один удар, и дальше я уже плохо помню Чувствовал, как машина переворачивается, но я сознание не терял. Поднимаю глаза и вижу, как машина горит», — рассказал телеканалу пострадавший Никита Тезиков, добавив, что из автомобиля его вытащили проезжавшие мимо дальнобойщики.
Корреспондент РЕН ТВ Роман Польшаков отметил, что скоростное ограничение на этом участке составляет 50 км/ч. Однако Долгих явно его превысил и не вписался в поворот. Это видно по поврежденным отбойникам и защитным конструкциям.
SHOT отметил, что Долгих ехал со скоростью примерно 100 км/ч. От удара в отбойник машина смялась, а ее детали вылетели с моста с высоты восьми метров.
«Детали “ламбы” раскидало под мостом на съезде с Международного на Ленинградское шоссе в радиусе нескольких метров. Сбит столб с камерой видеонаблюдения, поврежден шкаф электрооборудования», — говорится в посте.
Более 500 штрафов.
Алексей Долгих позиционировал себя как криптобизнесмен, однако имел не совсем чистую репутацию. По данным SHOT, его подозревали в отмывании денег и внесли в черный список банков.
В 2024 году Долгих купил Lamborghini Urus за 35 млн рублей. Спустя примерно месяц после покупки его машина оказалась замешана в деле о стрельбе на веранде элитного ресторана «Аист» на Патриарших прудах.
«Компания парней стала приставать к девушке, плеснула в нее водой, другие мужчины сделали замечание, потом несколько раз пальнули из травмата и скрылись — вроде как на пресловутом Urus с Долгих за рулем. Его даже объявили в розыск», — писала mk.ru.
Позднее бизнесмен сам явился в полицию и заявил, что он действительно был в ресторане, однако ушел до начала стрельбы.
SHOT рассказал, что владельца Lamborghini неоднократно штрафовали. С момента покупки автомобиля Долгих накопил 586 штрафов. Чаще всего он нарушал скоростной режим, последний штраф бизнесмен получил 1 ноября.