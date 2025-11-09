Десять человек погибли на водоемах Ростовской области с начла осени

В Ростовской области продолжается осенний сезон рыбалки, который уже омрачен трагическими происшествиями. С начала осени на водоемах региона погибли десять человек, спасти удалось лишь троих. Об этом сообщили в донском МЧС.
Основными причинами ЧП становились грубые нарушения правил безопасности. Так, рыбаки на резиновых лодках выходили на судовой ход и пренебрегали обязательным ношением спасательных жилетов. Инспекторы ГИМС проводят с такими нарушителями профилактические беседы, напоминая об административной ответственности.
МЧС России также напоминает рыбакам: перед выходом на воду обязательно проверять прогноз погоды, никогда не выходить в рейс в состоянии алкогольного опьянения, всегда надевать спасательный жилет, а не просто брать его с собой, и держаться на безопасном расстоянии от судового хода.
