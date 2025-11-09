Стала известна личность одного из авторов записки, оставленной в бутылке при установке памятника Салавату Юлаеву в 1967 году

Накануне стало известно, что при демонтаже памятника Салавату Юлаеву была обнаружена бутылка, в которой хранилось послание из прошлого, датированное 13 мая 1967 года. В записке было написано: «В момент установки здесь были Янбеков Ахат, Исмагилов Ирмак, Валеев Азамат. Все из Баймака».