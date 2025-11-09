Стала известна личность одного из авторов записки, оставленной в бутылке при установке памятника Салавату Юлаеву в 1967 году

Накануне стало известно, что при демонтаже памятника Салавату Юлаеву была обнаружена бутылка, в которой хранилось послание из прошлого, датированное 13 мая 1967 года. В записке было написано: «В момент установки здесь были Янбеков Ахат, Исмагилов Ирмак, Валеев Азамат. Все из Баймака».
ГорОбзор.ру узнал личность одного из автора послания — Ирмака Исмагилова. Он родился 13 июня 1940 года. Работал старшим художником в мастерской районного дома культуры. Главным его произведением стала картина, как раз-таки посвященная Салавату Юлаеву. Размер полотна 150 на 200 мм. Исмагилов написал картину к юбилею со дня рождения башкирского национального героя.
Родная сестра Ирмака Исмагилова Гульшат Давлетшина рассказала, что в год написания записки тот учился в художественно-графическом отделении Уфимского педагогического училища. Другой автор послания — Азамат Валеев — был одним из его друзей.
