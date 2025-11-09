Микрофинансовая компания Прикамья получила премию имени П. А. Столыпина

Церемония вручения премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина прошла в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В число ее лауреатов вошла «Микрофинансовая компания Пермского края», сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья.
Организация победила в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в Пермском крае». Эксперты высоко оценили доступность получения финансирования субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе. Диплом лауреата получила генеральный директор региональной микрофинансовой компании Ольга Травникова.
«Уже 19 лет “Микрофинансовая компания Пермского края” помогает бизнесу расти, и главный принцип остается неизменным: финансирование должно быть максимально доступным. По поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина реализуются региональные программы, например, микрозаймы “Za наших” под 1% годовых или программа льготного лизинга по ставке от 4,125% годовых», — отметила Ольга Травникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.