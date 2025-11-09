Микрофинансовая компания Прикамья получила премию имени П. А. Столыпина

Церемония вручения премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина прошла в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В число ее лауреатов вошла «Микрофинансовая компания Пермского края», сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья.