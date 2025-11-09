Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями

«В храмы и монастыри порой приходят незрячие люди в сопровождении собак-поводырей. Но бывают случаи, когда сотрудники храмов не разрешают таким людям пройти на церковную территорию. Для него собака это ноги, это способность передвигаться, это способность к храму подойти… Ну хорошо, с собакой нельзя, но организуйте так, чтобы кто-то помог этому человеку в храм прийти и помолиться», — сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.