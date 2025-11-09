Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жители восьми регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион», сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином.
«Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи “Мечталлион” стали миллионерами, выиграв призы по одному миллиону рублей», — сообщили в компании.
Счастливые билеты они купили в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Башкирии, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении.
Общая сумма всех выигрышей 164-го тиража превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч штук.