Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами

Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион».

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жители восьми регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион», сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином.

«Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи “Мечталлион” стали миллионерами, выиграв призы по одному миллиону рублей», — сообщили в компании.

Счастливые билеты они купили в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Башкирии, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении.

Общая сумма всех выигрышей 164-го тиража превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч штук.