Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых

Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей.

«Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей», — сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.

Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) проходит 8−11 ноября, на нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.

