Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей.
«Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей», — сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) проходит 8−11 ноября, на нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.
Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше