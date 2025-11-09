Новостройку по реновации передали под заселение в Троицке

«Для переселения по программе реновации в Троицке передали жилой комплекс по адресу: ул. Городская, д. 10. Это уже вторая новостройка, переданная под заселение на этой улице. В нее переедут свыше 100 человек из трех домов Краснопахорского района. Для них на первом этаже соседней новостройки, д. 14, открыт центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда. Всего в Троицком административном округе по действующей программе реновации предстоит расселить жителей 104 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат почти 10 тыс. москвичей», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Недалеко от новостройки расположены парки «Правый берег Десны» и усадьба «Троицкое». Рядом также есть торговый центр, магазины и кафе.
«В новостройке на ул. Городская 368 квартир общей площадью почти 20 тыс. кв. м. В них выполнена улучшенная отделка, что позволяет жителям переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем здесь откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Для того чтобы переселение москвичей было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — приводятся в материале слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
В ТиНАО и Зеленограде участники программы реновации переезжают в границах округов, поэтому расселяемые дома не всегда находятся рядом с новостройками. Современные жилые комплексы возводят в районах, где уже есть детские сады и школы, поликлиники, кафе и бытовые сервисы, фитнес-центры, салоны красоты и другие объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, на первых этажах новых домов открываются магазины и предприятия сферы услуг. Все это делает городское пространство удобным для проживания.
По словам Екатерины Соловьевой, министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества, которые приводятся в сообщении, осматривать квартиры в д. 10 на ул. Городская жильцы пос. Щапово и пос. Спортбаза начали в конце октября. Чтобы оптимизировать процесс заключения договоров на новые квартиры, участники программы реновации могут заранее загрузить личные и правоустанавливающие документы с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации». На портале mos.ru им доступен выбор даты и времени осмотра предложенных квартир. Эти опции особенно актуальны для жителей расселяемых домов в Троицком и Новомосковском административных округах.