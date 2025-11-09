Новостройку по реновации передали под заселение в Троицке

«В новостройке на ул. Городская 368 квартир общей площадью почти 20 тыс. кв. м. В них выполнена улучшенная отделка, что позволяет жителям переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем здесь откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Для того чтобы переселение москвичей было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — приводятся в материале слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.