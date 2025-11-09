Десятки волонтеров ФНС восстанавливали дома на Донбассе

«В 2022 году мы начали свою совместную деятельность со штабом помощи беженцам, который был организован под руководством Русской православной церкви. Именно тогда у нас появилась точка отсчета, появилось движение добровольцев ФНС России… Мы тоже откликнулись на призыв Русской православной церкви и приняли участие в акции, которая помогала восстанавливать разрушенные дома в Донбассе. Десятки наших человек поехали в группы и помогали», — сказал Чекмышев на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.