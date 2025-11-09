Ричмонд
Минприроды прокомментировало слухи об ухудшении экологии в водохранилище под Минском

Минприроды опровергло ухудшение экологии в водохранилище под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси прокомментировали слухи об экологической ситуации на Смолевичском водохранилище.

В министерстве отметили, что в TikTok распространяется недостоверная информация о ситуации на этом водоеме недалеко от Минска.

«По результатам проверки, проведенной районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, фактов загрязнения или сброса посторонних веществ в водоем не установлено», — говорится в сообщении Минприроды.

А наблюдаемое на поверхности воды пенообразование имеет естественную природу. Оно вызвано активным разложением осенью водорослей, в результате чего и выделяются органические вещества, способствующие образованию пены при смешивании воды с воздухом.

«Состояние водохранилища соответствует сезонной норме и находится на контроле природоохранных служб», — подчеркнули в министерстве.

