Патриарх посоветовал проводить молебны о благополучии семьи

«Получает постепенное распространение добрая практика совершения молебнов о благополучии семьи. Такие молебны можно рекомендовать проводить во всех епархиях в первый воскресный день (после — ред.) 1 июня, когда во всем мире отмечается День защиты детей», — сказал Кирилл на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.