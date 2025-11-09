Патриарх посоветовал проводить молебны о благополучии семьи

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал проводить молебны о благополучии семьи в первый воскресный день после 1 июня, когда отмечается День защиты детей.
«Получает постепенное распространение добрая практика совершения молебнов о благополучии семьи. Такие молебны можно рекомендовать проводить во всех епархиях в первый воскресный день (после — ред.) 1 июня, когда во всем мире отмечается День защиты детей», — сказал Кирилл на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.
Патриарх считает необходимым передать рассмотрение этого вопроса в профильную комиссию Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ), по результатам работы которой Синодальная богослужебная комиссия могла бы написать литургические тексты.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ проходит 8−11 ноября. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.