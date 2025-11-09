Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуировали 20 детей: школьники по пути в Уфу попали в беду

20 детей застряли на трассе М5 в автобусе по пути в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

На территории Челябинской области застрял школьный автобус с 20 детьми, которые ехали в Уфу. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, «ГАЗель» с детьми в сопровождении взрослых ехал их села Аркаулово, и на 1565 километре трассы Москва-Челябинск у него пробило переднее левое колесо. Машина получила механические повреждения. Водитель незамедлительно сообщил об инциденте в экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

— Для обеспечения максимальной безопасности детей и продолжения их пути в кратчайшие сроки был направлен дополнительный автобус. Все учащиеся в сопровождении взрослых были безопасно эвакуированы из поврежденного автобуса и пересажены в автобус, предоставленный дорожными службами, — передали в ГАИ.

В ДТП никто из детей и взрослых не пострадал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.