Эвакуировали 20 детей: школьники по пути в Уфу попали в беду

На территории Челябинской области застрял школьный автобус с 20 детьми, которые ехали в Уфу. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.
По данным дорожной полиции, «ГАЗель» с детьми в сопровождении взрослых ехал их села Аркаулово, и на 1565 километре трассы Москва-Челябинск у него пробило переднее левое колесо. Машина получила механические повреждения. Водитель незамедлительно сообщил об инциденте в экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
— Для обеспечения максимальной безопасности детей и продолжения их пути в кратчайшие сроки был направлен дополнительный автобус. Все учащиеся в сопровождении взрослых были безопасно эвакуированы из поврежденного автобуса и пересажены в автобус, предоставленный дорожными службами, — передали в ГАИ.
В ДТП никто из детей и взрослых не пострадал.
