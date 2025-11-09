Поезд Деда Мороза прибудет в Москву 2 января

На сайте проекта отмечается, что поезд проедет свыше 20 тыс. км и посетит 70 городов с большими и малыми программами.
Стартует поезд 19 ноября 2025 года во Владивостоке и закончит путешествие 11 января 2026 в Великом Устюге.
В его состав включены «вагон-приёмная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, а также «вагон-сцена» и «вагон — кукольный театр» для представлений и другие, рассказали в РЖД.
Накануне поезд Деда Мороза отправился из Москвы во Владивосток.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил, сколько продлятся новогодние праздники.