Поезд Деда Мороза прибудет в Москву 2 января

РЖД опубликовала расписание поезда Деда Мороза. В Москве состав будет 2 и 3 января 2026 года.

Источник: Агентство «Москва»

На сайте проекта отмечается, что поезд проедет свыше 20 тыс. км и посетит 70 городов с большими и малыми программами.

Стартует поезд 19 ноября 2025 года во Владивостоке и закончит путешествие 11 января 2026 в Великом Устюге.

В его состав включены «вагон-приёмная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, а также «вагон-сцена» и «вагон — кукольный театр» для представлений и другие, рассказали в РЖД.

Накануне поезд Деда Мороза отправился из Москвы во Владивосток.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил, сколько продлятся новогодние праздники.