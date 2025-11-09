С начала года в Ипатовском округе Ставрополья заключили 79 соцконтрактов

По информации администрации муниципалитета, из заключенных соцконтрактов 26 направлены на помощь в поиске работы, 24 — на организацию личного подсобного хозяйства, 16 — на открытие собственного дела и 13 — на преодоление трудной жизненной ситуации. Всего в этом году в Ипатовском округе планируют подписать 87 социальных контрактов.