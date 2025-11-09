С начала года в Ипатовском округе Ставрополья заключили 79 соцконтрактов

Жители Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с начала 2025 года заключили 79 социальных контрактов. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
По информации администрации муниципалитета, из заключенных соцконтрактов 26 направлены на помощь в поиске работы, 24 — на организацию личного подсобного хозяйства, 16 — на открытие собственного дела и 13 — на преодоление трудной жизненной ситуации. Всего в этом году в Ипатовском округе планируют подписать 87 социальных контрактов.
«Все больше семей улучшают свое финансовое положение благодаря социальному контракту. Мы видим, как успешно развивается личное подсобное хозяйство и предпринимательство. Поиск работы помогает не только найти подходящие вакансии, но и оказывает финансовую поддержку соискателям», — сказала глава муниципалитета Вера Шейкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.