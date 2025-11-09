На улицах Нарьян-Мара установили новые камеры автофиксации нарушений ПДД

«Отметим, что с 2017 года на автомобильных дорогах регионального значения на территории Ненецкого автономного округа не выделяется аварийно опасных участков. Профилактическая работа, в том числе с использованием средств автоматической фиксации, позволяет сохранять эту положительную динамику и способствует повышению безопасности на дорогах округа», — прокомментировали в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.