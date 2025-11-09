На улицах Нарьян-Мара установили новые камеры автофиксации нарушений ПДД

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) появились на двух участках дорог в Нарьян-Маре. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.
Новые комплексы установлены на перекрестке улиц Рабочей и имени 60-летия Октября, а также на улице Губкина в районе дома № 3А. Они будут способствовать понижению аварийности и дисциплинированию участников дорожного движения.
«Отметим, что с 2017 года на автомобильных дорогах регионального значения на территории Ненецкого автономного округа не выделяется аварийно опасных участков. Профилактическая работа, в том числе с использованием средств автоматической фиксации, позволяет сохранять эту положительную динамику и способствует повышению безопасности на дорогах округа», — прокомментировали в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.