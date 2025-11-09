В кузбасском городе Березовском провели танцевальную программу для пожилых

«Под звуки любимых мелодий прошлых лет участники кружились в вальсе, зажигательно отплясывали танго и вспоминали молодость, наполненную радостью и оптимизмом. Глаза сияли, а улыбки не сходили с лиц, ведь этот вечер — прекрасная возможность не только размяться, но и пообщаться с друзьями по интересам, зарядиться позитивом и обрести новые знакомства», — отметили в администрации Березовского городского округа.