В кузбасском городе Березовском провели танцевальную программу для пожилых

Пожилые жители города Березовского в Кузбассе приняли участие в танцевальной программе «Молоды душой». Забота о здоровье и активном долголетии — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Березовского городского округа.
Мероприятие прошло в зеркальном зале центра культурного развития. Организаторы события подготовили программу, включавшую в себя не только танцы, но и конкурсы, викторины и выступления творческих коллективов.
«Под звуки любимых мелодий прошлых лет участники кружились в вальсе, зажигательно отплясывали танго и вспоминали молодость, наполненную радостью и оптимизмом. Глаза сияли, а улыбки не сходили с лиц, ведь этот вечер — прекрасная возможность не только размяться, но и пообщаться с друзьями по интересам, зарядиться позитивом и обрести новые знакомства», — отметили в администрации Березовского городского округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.