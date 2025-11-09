В Приангарье обсудили развитие научно-производственного центра «Байкал»

«В Иркутской области идет активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Они удачно работают, например в сфере лесного, дорожного хозяйства, могут применяться в лесном хозяйстве, строительстве, сфере услуг. В стране создается сеть научно-производственных центров. Иркутская область — один из регионов, где при поддержке Минпромторга РФ уже создан научно-производственный центр. Теперь нужно четко определить направления его деятельности, так как практика в этой сфере только нарабатывается», — прокомментировал первый заместитель главы Приангарья Роман Колесов.