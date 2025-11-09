В Приангарье обсудили развитие научно-производственного центра «Байкал»

Планы по развитию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем «Байкал» стали темой обсуждения заседания профильной рабочей группы в Иркутской области. Центр был создан при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«В Иркутской области идет активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Они удачно работают, например в сфере лесного, дорожного хозяйства, могут применяться в лесном хозяйстве, строительстве, сфере услуг. В стране создается сеть научно-производственных центров. Иркутская область — один из регионов, где при поддержке Минпромторга РФ уже создан научно-производственный центр. Теперь нужно четко определить направления его деятельности, так как практика в этой сфере только нарабатывается», — прокомментировал первый заместитель главы Приангарья Роман Колесов.
По словам заместителя директора Центра транспорта Иркутской области Владимира Шайдурова, научно-производственный центр «Байкал» должен стать центром компетенций по развитию беспилотных авиационных систем в регионе. Он открыт не только для разработки и тестирования конструкторских решений в сфере беспилотных авиационных систем, но и для координации задач в подготовке кадров, развитии инфраструктуры для беспилотной отрасли.
Отметим, что Иркутская область является пилотным участником федерального рейтинга дронификации, который начнет действовать с 2026 года. Расширение отраслей, где используются беспилотные летательные аппараты, является одним из его элементов. Рейтинг будет оценивать регионы по ряду ключевых критериев, включая уровень подготовки кадров, мероприятия по популяризации технологий, количество действующих сценариев применения беспилотников. На территории Иркутской области одним из основных будет применение беспилотников для охраны лесов от пожаров.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.