В Минеральных Водах завершили ремонт участка улицы Пролетарской

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке улицы Пролетарской в Минеральных Водах, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Реконструкция затронула участок протяженностью 1,6 км. Там обновили дорожное покрытие, установили барьерное ограждение и знаки, нанесли разметку. Также были обустроены тротуары. Отдельное внимание было уделено созданию инфраструктуры для маломобильных групп граждан.
«Нацпроект впервые реализуется в Минеральных Водах. Уверен, что жители города оценят качество работ, ведь все это, прежде всего, направлено на повышение доступности социальных объектов», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.